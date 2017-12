Dono de fazenda onde helicóptero dos Perrella pousou com cocaína é preso por tráfico de drogas

O dono da fazenda onde o helicóptero dos Perrella pousou com cocaína, em Afonso Cláudio, região Serrana do Espírito Santo, em 2013, foi um dos sete presos por tráfico de drogas nesta quarta-feira (6) em uma operação da Polícia Federal no Porto de Vila Velha, Grande Vitória. O presidente eleito da Desportiva, Edney Costa, também é um dos detidos.

A Polícia Federal apreendeu durante a operação 246 kg de cocaína. A droga estava pronta para ser encaminhada ao porto de Vila Velha e estava alojada dentro de um contêiner, misturada a uma carga de milho. A droga seria enviada para a Espanha.

Droga apreendida pela PF em Vila Velha

A PF informou que, após os procedimentos legais, os sete suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.

De acordo com a PF, além do dono da fazenda e de portuários, o grupo contava com um homem do Rio de Janeiro e outro do Mato Grosso do Sul. A apreensão colocaria o Espírito Santo como principal rota de exportação de cocaína no Brasil.

No dia 24 de novembro de 2013, a polícia apreendeu o helicóptero e a droga, e prendeu o piloto, o copiloto e dois homens que aguardavam a transação em uma fazenda em Afonso Cláudio, na região Sul do Espírito Santo.

