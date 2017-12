ANA premia nove iniciativas de uso sustentável da água

Nove projetos foram contemplados na noite desta quarta-feira (6) com o Troféu Prêmio ANA 2017, iniciativa da Agência Nacional de Águas (ANA) que contempla iniciativas que contribuam para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos no Brasil, promovendo o combate à poluição e ao desperdício de água. Os vencedores ganharam uma viagem para participar do 8º Fórum Mundial da Água, de 18 e 23 de março de 2018, em Brasília.

De acordo com a ANA, inscreveram-se no prêmio 608 trabalhos. Na categoria empresas de médio e grande porte, o prêmio foi concedido à Fiat Chrysler Automóveis, pela gestão que faz dos recursos hídricos usados em suas unidades. A categoria empresas de micro e de pequeno porte foi vencida pelo projeto Agrosmart, que apresentou um sistema de monitoramento de cultivo inteligente que pode ser feito de forma centralizada.

O vencedor da categoria ensino foi o Projeto Rio Manoel Alves Pequeno, da Associação Apoio Colégio Estadual de Itacajá, no Tocantins. Esse projeto faz mutirões de limpeza e conservação do rio homônimo à associação. Já o Projeto Palmas para Santana, desenvolvido pela prefeitura de Santana do Seridó (RN) com o objetivo de estimular o reuso da água de esgoto para irrigação, venceu na categoria governo. Na categoria imprensa, os vencedores foram a Folha de S.Paulo (veículos impressos e sites); a Rádio Gaúcha (veículos de rádio); e a TV Globo (veículos de TV).

Com o projeto Horta Orgânica com Economia de Água, o vencedor da categoria organizações civis foi o Centro de Educação Popular e Formação Social, da Paraíba. Por fim, a categoria pesquisa e inovação tecnológica foi vencida pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, com o projeto Produção Agrícola Familiar Utilizando Rejeito da Dessanilização da Água Salobra como Suporte Hídrico.