Para Doria, país melhorou com “conduta serena” de Temer

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou, durante o evento "Brasileiro do Ano", da revista IstoÉ, que o Brasil melhorou em 2017 por causa da “conduta serena” do presidente Michel Temer. Ambos não estavam entre os homenageados do evento.

Doria também criticou as gestões petistas dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff em seu discurso. Ele se referiu ao período como “13 anos de maus governos”.

Doria afirmou que 2018 "será de crescimento"

"O Brasil termina neste ano o ciclo maldito da recessão", disse o prefeito. "O ano que vem será de crescimento", apostou o tucano.

Sobre o ano eleitoral, Doria afirmou que “nós temos a enorme responsabilidade de defender o Brasil para ter certeza de que o Brasil não irá nem a esquerda nem a direita. Irá para frente".

Possível candidato do PSDB nas eleições presidenciais de 2018, o governador Geraldo Alckmin era esperado no evento, mas não havia chegado até o discurso de João Doria.

