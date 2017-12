Luciano Huck cita Marina Silva como "boa opção" para eleições de 2018

O apresentador da Globo Luciano Huck revelou que sua decisão de não disputar a Presidência foi motivada em parte pela devassa feita sobre a vida do candidato durante a campanha. Em entrevista à edição desta quarta-feira (6) da Folha de S.Paulo, o processo de candidatura “é muito violento”.

Questionado se apoiaria o governador Geraldo Alckmin (PSDB) na campanha, Huck afirmou que o considera “uma opção boa de centro”, mas citou a ex-ministra Marina Silva (Rede) espontaneamente como uma alternativa: "Marina também é uma boa opção".

Huck é um dos homenageados do evento Brasileiros do Ano, da revista IstoÉ, em São Paulo. Dividindo o palco com o presidente Michel Temer, com o prefeito João Doria e outros políticos, Huck defendeu renovação na política. "Acho injusto o Brasil ter que escolher entre o sujo e o mal lavado", discursou.

