"Gilmar Mendes faz o que quer", critica procurador da Lava Jato

O procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, da Operação Lava Jato, voltou a criticar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a decisão do magistrado de mandar soltar pela terceira vez o empresário Jacob Barata Filho, conhecido como "Rei do Ônibus" e acusado de pagar propinas a políticos do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Carlos Fernando, que já havia reprovado os outros dois habeas corpus de Gilmar ao empresário do setor de transportes, disse que o ministro "se acha supremo" e "faz o que quer".

"Infelizmente, há muito tempo, Gilmar Mendes, aquele que se acha supremo, simplesmente faz o que quer", declarou o procurador da Lava Jato.

