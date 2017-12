'Financial Times': Reforma da Previdência de Temer 'ressurge dos mortos'

Fora do prédio modernista do congresso de Brasília, os manifestantes empunhando um manequim do presidente Michel Temer vestido como vampiros contra uma tentativa renovada do governo para aprovar a Reforma da Previdência. O trecho é de reportagem do jornal britânico Financial Times.

"Estamos correndo o risco de ter que trabalhar mais e mais tempo antes de poder receber uma aposentadoria", reclama Rosangela Barreto, 40 anos, que travabalha em uma universidade e viajou dois dias de ônibus da cidade de Fortaleza, no Nordeste, para se juntar ao protesto.

Com as eleições no ano que vem, destaca o FT, Temer começou a reunir o Congresso para fazer uma última posição neste mês sobre a questão que determinados economistas consideram crucial para a prosperidade do Brasil a longo prazo.

'FT' frisa que Temer começou a reunir o Congresso para tomar uma última posição neste mês

>> Temer’s pension reform drive rises from the dead in Brazil