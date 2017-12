Em entrevista, Meirelles afirma que candidato do governo em 2018 não será Alckmin

O ministro da Fazenda Henrique Meirelles declarou em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo que o governo de Michel Temer terá um candidato próprio à Presidência em 2018, e este candidato não será Geraldo Alckmin (PSDB). De acordo com Meirelles, o governo deve apoiar quem defenda por completo a atual política econômica, que não seria compatível com o discurso do governador de São Paulo. "O PSDB está tendendo na direção de não apoiar o governo e isso terá consequências no processo eleitoral."

Meirelles, que não descarta a possibilidade de ser candidato, disse que vai defender o “legado” deste governo. "A minha decisão será tomada no final de março", informou o ministro.

“Não quero ter a pretensão de entender o PSDB"

Na entrevista, Meirelles também provocou os tucanos. “Não quero ter a pretensão de entender o PSDB".

Ele avaliou ainda o cenário tem sido construído para as eleições do ano que vem. Para o ministro, a polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PSC) “tem teto de crescimento”.

Meirelles também fez um comentário sobre uma possível candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). "O mundo não acaba em 2018, principalmente para alguém tão jovem".

Meirelles é otimista quanto às possibilidades do governo ter um candidato competitivo no ano que vem, apoiado na melhora da economia. “Gradualmente a população perceberá a melhora da economia e, a partir daí, criam-se condições favoráveis para candidatos que defendam esse projeto de reformas.”