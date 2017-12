Com Temer e Marcela, Embaixada italiana faz baile beneficente

A Embaixada da Itália em Brasília recebeu no último sábado (2) um baile de gala beneficente para arrecadar recursos para projetos sociais. Chamado Baile das Embaixadas, o evento foi organizado pelo Grupo de Cônjuges dos Chefes de Missão Diplomática e Organismos Internacionais (GCCM) e contou com a presença de 700 pessoas, diplomatas de diversas nações e políticos brasileiros, incluindo o presidente Michel Temer e sua esposa, Marcela.

Segundo o jornal "O Globo", a primeira-dama foi a convidada mais assediada da noite. Os anfitriões da festa foram a embaixatriz italiana Ornella Bernardini e o embaixador Antonio Bernardini. A BRK Eventos foi a responsável pela produção do baile de gala, sob comando do empresário Rafael Justus.

O dinheiro arrecadado com a primeira edição do baile será revertido a diversas instituições sociais, como o Hospital do Câncer. O objetivo do GCCM é garantir a continuidade dos recursos destinados às instituições apoiadas pelo grupo.

Em 2017, o GCCM distribuiu cerca de R$ 1 milhão entre 22 entidades.