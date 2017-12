Estado de SP firma convênio com a Unicamp para gestão do novo Hospital Regional de Piracicaba

O governador Geraldo Alckmin assinou na tarde desta sexta-feira, 24, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, convênio de gestão do novo Hospital Regional de Piracicaba. O serviço oferecerá atendimento em média e alta complexidade para toda a região de Piracicaba, e será gerenciado pela Unicamp. O reitor da Unicamp, professor Marcelo Knobel, participou da cerimônia.

"É para a Unicamp uma alegria, uma satisfação, poder colaborar com o Governo do Estado nesse importante projeto para a cidade de Piracicaba, para a região e tenho certeza que a gente vai trabalhar firme para logo termos um hospital-referência em toda a região, com a marca Unicamp", disse o reitor Marcelo Knobel, ao final da celebração do contrato.

O investimento total do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 32 milhões, considerando recursos já empregados em obras e destinados à compra de equipamentos e mobiliário, que estão em fase de aquisição. O hospital será custeado integralmente com recursos do tesouro estadual, e receberá R$ 35,8 milhões de custeio no seu primeiro ano de funcionamento.

A inauguração do Regional de Piracicaba está prevista para março de 2018 e sua ativação será gradativa, como todo novo serviço de saúde. A estrutura completa abrange 138 leitos, dos quais 84 de internação, 20 de UTI Adulto, 27 de cuidados mínimos, 7 de Hospital-Dia, além de 10 salas cirúrgicas e o centro de diagnóstico por imagem. A área total construída é superior a 18,7 mil metros quadrados. Inicialmente, entrarão em funcionamento 60 leitos - 30 cirúrgicos, 20 clínicos e 10 de UTI adulta - e quatro salas cirúrgicas, e os atendimento ambulatoriais.

Em 2018, a estimativa é que o Hospital realize mais de 18,6 mil consultas ambulatoriais médicas, e não médicas, 11,7 mil exames, 3,3 mil cirurgias e 2 mil internações. O pronto-socorro será referenciado, com uma previsão de aproximadamente 300 atendimentos a urgências para intercorrência de pacientes atendidos previamente pelo serviço.

O Hospital Regional de Piracicaba será referência em média e alta complexidade para os 26 municípios da região do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Piracicaba. Ofertará dez especialidades médicas em caráter ambulatorial: Ortopedia/Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia, Buco-Maxilo, e Clínica Médica Cirurgia Geral. Além disso, disponibilizará consultas em especialidade não médicas, nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional.

"Esse convênio com a Unicamp assegura qualidade e experiência na gestão do Hospital Regional de Piracicaba, um novo serviço que ampliará o atendimento SUS na região", destaca o Secretário de Saúde de São Paulo, David Uip. O convênio tem vigência inicial de cinco anos, com possibilidade de renocação.

O Hospital Regional de Piracicaba está localizado na Avenida Antônio Elias, s/n, Jardim São Francisco.