“Conte conosco”, diz Alckmin a Temer durante inauguração de moradias em SP

Na manhã deste sábado (2), o governador de São Paulo, Geral Alckmin (PSDB), participou da entrega de residências ao lado do presidente Michel Temer, em Limeira, no interior de São Paulo. Durante seu discurso, o governador enalteceu a parceria com o governo federal durante as obras, feitas através do programa Minha Casa Minha Vida.

"Quero dizer ao presidente Temer que conte conosco, a boa política é buscar entendimento, entendimento para resolver os problemas do Brasil e melhorar a vida das pessoas", disse Alckmin.

O discurso de Geraldo Alckmin ocorre justamente no momento em que o PSDB discute a permanência ou não do partido na base aliada ao governo federal. Além da briga pelos votos a favor da reforma da Previdência, está em análise também um aliança na disputa presidencial em 2018, com Geraldo Alckmin como candidato ao Planalto.

Após o evento, o presidente Temer disse durante entrevista coletiva que a discussão sobre a saída do PSDB será feita de maneira “cortês e elegante” entre as partes, e que “haverá um momento próprio” para uma conversa sobre o assunto entre ele e Alckmin, que está prestes a ser eleito presidente do PSDB, em convenção do partido no próximo dia 9.

"Será uma coisa cortês e elegante, como é do meu estilo e do estilo do governador. Eu tenho certeza que o PSDB deu uma grande colaboração ao governo. Nós temos 1 ano e meio do PSDB presente no governo em ministérios de grande porte, como esse do Minha Casa, Minha Vida, o Ministério das Cidades", disse Temer.