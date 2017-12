Chefe do departamento de Direito da USP processa Janaina Paschoal por difamação

O chefe do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da USP, Salomão Shecaira, entrou com uma ação judicial por difamação contra a professora e advogada Janaina Paschoal, uma das autoras do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

Em setembro, Janaina protestou em sua conta no Twitter por não ter sido classificada para o concurso de professor titular do departamento. Na época, ela afirmou, na rede social, que Shecaira tinha "relação estreita" com o primeiro colocado no concurso, o professor Alamiro Velludo.

Janaina também acusou Velludo de plágio, por ter copiado ideias da tese de um doutorando, Leandro Sarcedo. E que Shecaira, que foi orientador de mestrado e doutorado de Sarcedo, foi conivente com o fato de que Velludo, candidato no concurso de professor, apresentou ideias de outra pessoa e não sofreu nenhuma punição ou perda de pontos no concurso.

Em outubro, em entrevista ao Estado de S.Paulo, Janaina disse que entraria com recurso para anular o resultado final do concurso: "Não tenho como negar a perseguição, não é só política. É maior do que isso, é de valores mesmo (...) Eu já sabia que não teria a menor chance de ganhar pelas questões políticas, eu já esperava ser reprovada. Eles me veem como uma conservadora”.

Advogada disse que professor de banca examinadora de concurso foi conivente com plágio

