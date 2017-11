Romero Jucá é hostilizado por passageira em avião

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi hostilizado nesta quarta-feira (29) em um voo de Brasília para São Paulo pela passageira Rúbia Sagaz, que o questionou sobre seu áudio revelado pela Lava Jato, onde ele sugere um pacto para barrar a operação.

"E aí, senador, conseguiu estancar a sangria, foi?". "Safou seus amigos canalhas? O senhor não tem vergonha?", questionou Sagaz, que gravou toda a discussão.

A passageira ainda se refere à frase que faz parte da conversa divulgada em maio de 2016, entre o Jucá e o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, em que ambos fazem referência ao pacto. "Gente, o Jucá, do grande acordo nacional, com o Supremo [Tribunal Federal], com tudo", diz ela ao se aproximar do senador, que está de pé perto a seu assento.

Por sua vez, Jucá reage e afirma que a mulher deveria respeitá-lo, e em seguida questiona repetidamente se ela é "petista". "Você deve ser petista, né? Por isso que a gente tirou vocês", ressalta.

Durante a discussão, Sagaz perguntou se o senador é honesto por ser do PMDB. Nesse momento, Jucá tenta retirar o celular da mão da passageira, que se inclinou para trás e falou para o político não agredi-la.

Na ocasião, outro passageiro questionou se Jucá bateria em mulher. O vídeo foi publicado pela passageira em sua página no Facebook, no fim da noite de ontem (29), e já tem mais de meio milhão de visualizações. Esta não é a primeira vez que o peemedebista é hostilizado em um voo. No inicio do ano, o presidente do PMDB foi abordado por passageiros ao desembarcar no aeroporto de Boa Vista. Romero Jucá é acusado de envolvimento em irregularidades da Odebrecht, da Transpetro e na Operação Zelotes. Ele foi denunciado três vezes pela Procuradoria-Geral da República (PGR).