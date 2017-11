Marisa Monte e Arnaldo Antunes acusam Doria de usar música sem autorização

Os cantores e compositores Marisa Monte e Arnaldo Antunes acusam o prefeito de São Paulo, João Doria, de fazer uso não autorizado da canção "Ainda Bem" nas redes sociais para divulgar a inauguração de uma obra da Prefeitura no Parque do Ibirapuera.

Marisa e Arnaldo Antunes afirmam que Doria foi notificado da ilegalidade e apenas dois meses depois respondeu, argumentando que a música no vídeo foi captada de forma espontânea no ambiente de gravações.

Segundo os compositores da canção, a justificativa do prefeito "ainda que fosse verdadeira, não encontra qualquer abrigo na Lei de Direitos Autorais".

"O vídeo é claramente uma peça audiovisual de propaganda política, produzida, editada e finalizada, com o evidente objetivo de autopromoção. A música é mantida como trilha sonora do vídeo, sincronizada continuamente por mais de 40 segundos ao fundo de imagens sequencialmente editadas. Na tentativa de informar o prefeito sobre as regras de utilização de autorias e fonogramas em obras audiovisuais, enviamos uma nova notificação elucidando tecnicamente a impropriedade de seus argumentos. A despeito de nosso pedido, não houve nenhuma iniciativa de João Dória Jr. ou de sua equipe para retirada do conteúdo do ar", afirmaram, nas redes sociais, Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

