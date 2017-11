Nesta quinta-feira (30), clientes do Bradesco relatam dificuldades para acessar o aplicativo e o site do banco.

Em nota, o Bradesco confirmou que "os sistemas do Internet banking e do mobile banking do banco estão apresentando lentidão em alguns acessos.

Equipes do banco estão atuando para normalizar o mais breve possível".

O Bradesco também recomendou aos clientes que tentassem repetir a operação mais tarde.