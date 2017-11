TRF poderá julgar Lula no 1º semestre, antes do período eleitoral

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que julgará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, acelerou a tramitação de processos criminais. Nos últimos meses, o tribunal teria intensificado a quantidade de julgamentos da operação Lava Jato, além de diminuído o período de trâmite. De acordo com a Folha de S. Paulo, foram julgadas cinco ações da Lava Jato, consecutivamente, que levaram menos de dez meses entre a chegada ao tribunal e o fim da votação.

Com isso, a média de tempo que os processos correm caiu de 14 meses e meio (de janeiro a outubro) para sete meses (novembro). Se a média de novembro se mantiver com Lula, mesmo com o recesso do Judiciário em dezembro e janeiro, o ex-presidente pode ser julgado no primeiro semestre, antes do período eleitoral. Se condenado em segunda instância, Lula pode ser impedido de concorrer em 2018.

O TRF é responsável por revisar as ações julgadas pelo juiz federal Sergio Moro, em Curitiba. Todas as ações penais da Lava Jato vão para a oitava turma, composta por três juízes.

Em novembro, a turma condenou Eduardo Cunha (tramitação de cinco meses e meio), o marqueteiro João Santana e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto (de seis meses e meio) e o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro (de nove meses), entre outros.

O presidente da turma e revisor das ações da Lava Jato, Leandro Paulsen afirmou que o fato de os processos serem desdobramentos de uma mesma operação contribuiu para a maior celeridade.