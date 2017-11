Tucanos costuram acordo para Alckmin se tornar presidente do PSDB

Um acordo entre tucanos deve pavimentar nesta segunda-feira (27) o caminho para que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se torne o presidente do PSDB, na eleição que ocorre em dezembro, e ganhe mais visibilidade para ser o candidato do partido à Presidência da República em 2018.

Mais cedo, o senador Tasso Jereissati (CE) retirou sua candidatura para comandar o partido. A expectativa é que o governador de Goiás, Marconi Perillo, faça o mesmo nas próximas horas. Com o acordo, Alckmin se torna candidato único para presidir o PSDB.

No mês passado, Tasso Jereissati, que presidia o PSDB interinamente, foi destituído pelo presidente licenciado, senador Aécio Neves (MG). A medida causou surpresa e abriu uma crise no PSDB, já que Tasso vinha fazendo a gestão do partido, depois que Aécio se tornou alvo de denúncias de corrupção no Supremo Tribunal Federal (STF), com as delações de executivos da JBS.

À época, Aécio justificou seu ato como uma tentativa de dar "isonomia" ao processo, já que Tasso seria candidato à reeleição para presidir o PSDB.