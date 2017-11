Presidente do Sindicato dos Advogados do Rio critica duramente reforma trabalhista

Com duras críticas do presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, Álvaro Quintão, à reforma trabalhista desenvolvida pelo governo, foi realizado o Seminário Nacional sobre a Reforma Trabalhista, no Windsor Guanabara Hotel.

Para Quintão, os trabalhadores brasileiros estão vivendo sob o signo de uma farsa. “Meu dever enquanto representante de uma classe que reúne diferentes opiniões é não me imiscuir em debates sobre 'golpes e golpistas'. No entanto, é impossível não notar que a velocidade com que reformas profundas como a trabalhista estão sendo feitas só é possível por um governo que não responde a ninguém. Não tendo eleitores a quem prestar contas, esse governo escolheu seu patrão – o empresariado – e por ele tudo faz”, afirmou sob o aplauso dos presentes

Participaram, ainda, do evento promovido pelo Sindicato o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Cesar Leite, o desembargador do TRT-RJ, Mário Sergio M. Pinheiro, o deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) e o advogado Sérgio Batalha. Centenas de pessoas compareceram ao Seminário que tem como tema principal a “Garantia Constitucional de acesso à Justiça do Trabalho”.