"Em breve, estarei colocando qual a forma da minha participação", diz Marina sobre eleição

Nesta segunda-feira (27), a ex-senadora Marina Silva, porta-voz da Rede Sustentabilidade, afirmou que ainda está pensando se disputará ou não a Presidência da República em 2018. Segundo ela, a decisão será tomada antes do carnaval. "Estou fechando meu ciclo de reflexão, conversando com várias pessoas. Em breve, estarei colocando qual a forma da minha participação nessas eleições de 2018", disse Marina durante evento da revista Veja.

Segundo Marina, ela está pesando "condições adversas" que talvez tenha que enfrentar. "Qual a melhor forma de contribuir neste momento difícil que o Brasil está enfrentando? Se ainda participando do processo político institucional com uma candidatura ou se é no lugar de uma cidadã que participa do debate com contribuições sem estar no processo eleitoral", disse.

A ex-senadora comentou ainda seu apoio no segundo turno de 2014 ao candidato do PSDB, Aécio Neves. Ela afirmou que se tivesse as informações que foram reveladas este ano pela Lava-Jato, não teria se engajado na campanha do tucano. Marina também afirmou não ter conhecimento sobre irregularidades no avião usado por Eduardo Campos, de quem era vice, e que caiu causando a morte do ex-governador de Pernambuco. "A Justiça vai dizer ao fim e ao cabo se Eduardo tinha culpa em relação a isso. E se tiver culpa, igualmente ninguém tinha informação sobre aquele avião."

Marina afirmou também que seu maior erro foi acreditar, em 2014, que as eleições estavam sendo disputadas em "bases republicanas", e não com caixa 2. "Foi um erro por honestidade, moral, intelectual e moral."