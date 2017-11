Em artigo, Luciano Huck diz que não será candidato a presidente

O apresentador Luciano Huck disse em um artigo publicado pelo jornal “Folha de S. Paulo” nesta segunda-feira (27) que não vai ser candidato a presidente da República na eleição de 2018, após ver seu nome ser ventilado como possível postulante ao cargo.

Huck afirmou que quer atuar pela renovação da política no país. No entanto, descartou a candidatura à Presidência no pleito do próximo ano.

“Com a mesma certeza de que neste momento não vou pleitear espaço nesta eleição para a Presidência da República, quero registrar que vou continuar, modesta e firmemente, tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o país", escreveu Huck.

"Contem comigo. Mas não como candidato a presidente", finalizou.

