Huck desiste de concorrer à presidência, mas segue em grupos ligados à política

O apresentador de TV Luciano Huck deve anunciar nesta segunda-feira (27), por meio de entrevista, sua desistência de concorrer à presidência do Brasil em 2018, informa coluna de Lauro Jardim no O Globo. Ele continua, contudo, com participação no Agora!, movimento que tem a pretensão de unir agendas da esquerda e da direita, e também no Renova BR, uma espécie de formação para novos políticos.

Luciano Huck também não deve se filiar a partidos. Ele teria desistido da candidatura justamente no dia em que o jornal Estado de S. Paulo publicou uma pesquisa em que ele aparecia com aprovação crescente nos últimos dois meses.

Apresentador foi aconselhado a avaliar candidatura

Enquanto ainda circulavam especulações sobre uma possível candidatura, a imprensa noticiou que o apresentador estaria sendo aconselhado a avaliar a decisão, já que esta poderia vir acompanhada de ataques pessoais e surgimento de casos envolvendo seu nome.

