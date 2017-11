Defesa de Lula denuncia pressão da Lava Jato por delação contra filho do petista

Os advogados de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgaram nota à imprensa neste domingo (26) classificando como "ilegal" a pressão que negociadores da empresa Andrade Gutierrez receberam de procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba (PR).

Em reportagem deste domingo, a Folha de S.Paulo relatou a indisposição dos procuradores para firmar acordos de leniência e delação de executivos, caso não haja a menção a Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente, e à empresa Gamecorp, da qual ele é um dos sócios.

Reportagem mostra pressão de procuradores para que filho de Lula seja citado em delações

Segundo a nota dos advogados de Lula, a reportagem "fornece novos elementos para demonstrar que os membros da Lava Jato criam versões para tentar prejudicar o ex-Presidente Lula e seus familiares e condiciona acordos de delação premiada à confirmação das narrativas mentirosas".

Os advogados lembram, ainda, que a imprensa já havia denunciado procedimentos idênticos por parte dos procuradores da Lava Jato com os delatores Leo Pinheiro, da OAS, e o ex-ministro Antônio Palocci. A defesa afirma que os fatos foram levados à Procuradoria-Geral da República, "no entanto, tais pedidos foram arquivados sem nenhuma apuração interna do Ministério Público".

Veja a nota da defesa de Lula:

A pressão que a Lava Jato faz para que investigados ou réus confessos confirmem narrativas acusatórias formuladas por seus membros contra Lula e seus familiares, segundo exposto pela reportagem, afronta garantais constitucionais e é manifestamente ilegal, pois:

(i) Mesmo tratada de forma incipiente pela legislação, um dos pressupostos da delação é a voluntariedade (Lei 12.850, art. 4º., caput), que é incompatível com qualquer pressão — física ou psicológica — por parte das autoridades envolvidas em relação a investigados ou réus confessos;

(ii) A versão que a Lava Jato pretende construir sobre os fatos já foi exaustivamente investigada em procedimentos investigatórios cíveis e criminais — todos arquivados por não terem sido encontradas provas de qualquer ilegalidade na relação entre as empresas Telemar (OI) e Gamecorp, como explicitado a seguir:

(ii.1) O relatório que pôs fim ao inquérito policial instaurado em 2006 pela Polícia Federal (IPL n.º 1094/2011-1) concluiu pela ausência de qualquer ato ilícito na operação. O Ministério Público Federal e a 10ª. Vara Criminal Federal de São Paulo concordaram com o documento e o caso foi arquivado em 2012;

(ii.2) O Ministério Público Federal do Distrito Federal arquivou, por inexistência de qualquer irregularidade, inquérito civil público “para analisar possível irregularidade na participação de uma concessionária de serviço público (Telemar) em empresa montada pelo filho do então presidente da República”. Naquela oportunidade, o próprio MPF fez o seguinte registro em nota pública: “É importante notar que, como a Telemar e a Gamecorp são instituições privadas, são livres para investir e participar em outras empresas” (http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/nota-a-imprensa-esclarecimentos-sobre-caso-gamecorp);

Abrir e reabrir investigações sem qualquer materialidade, suportada por depoimentos forçados de delatores, configura claro abuso de autoridade, além de evidenciar o mau uso das lei e dos procedimentos jurídicos para fins políticos (lawfare).

Os limites que a lei estabelece para o poder do Estado e de seus agentes devem valer para Lula, para seus familiares e para todos os cidadãos. Nenhum abuso deve ser tolerado e precisa ser punido, na forma da lei.

Os fatos narrados pela reportagem serão mais uma vez submetidos à Procuradoria Geral da República.