PGR pede ao Supremo que prossiga com denúncia contra Temer, Cunha e Geddel

A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou nesta sexta-feira (24) ao Supremo Tribunal Federal (STF) manifestações nos inquéritos 4327 e 4483, em que foram oferecidas denúncias contra o presidente da República Michel Temer e outros nove investigados.

O documento, assinado pelo procurador-geral da República em exercício, Luciano Mariz Maia, traz manifestações quanto a agravos regimentais, embargos declaratórios e petições apresentadas por: Rodrigo da Rocha Loures, Geddel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Joesley Batista, Ricardo Saud, André Santos Esteves, Altineu Cortês Freitas Coutinho, André Luiz Dantas Ferreira.

Na peça, Luciano Mariz Maia manifestou contrariamente aos recursos apresentados pelos investigados. Também solicitou a instauração de petição autônoma para que a PGR se manifeste, com base nas provas dos inquéritos mencionados para se for o caso, oferecer denúncia, continuar as investigações ou requerer o arquivamento com relação aos deputados federais Aníbal Ferreira Gomes, Arnaldo Faria de Sá, Altineu Cortês Freitas Coutinho e André Luiz Dantas Ferreira.

O PGR em exercício pediu, ainda, a manutenção da perda do foro do ex-deputado federal Carlos Willian de Souza e a remessa dos autos quanto a João Magalhães, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por atualmente exercer o cargo de deputado estadual por Minas Gerais.