PMDB decide expulsar a senadora Kátia Abreu

Nesta quinta-feira (23), o Conselho de Ética do PMDB nacional decidiu, por unanimidade, expulsar a senadora Kátia Abreu (TO) do partido e cancelar a filiação partidária da senadora.

O senador Romero Jucá, presidente nacional do partido, disse que a medida "demonstra nova fase de posicionamento do partido".

O Conselho de Ética entendeu que houve falta de decoro e insurgência contra o partido por parte de Kátia Abreu. A senadora votou contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e tem dirigido duras críticas ao governo do presidente Michel Temer, principalmente contra as reformas trabalhista e da Previdência.