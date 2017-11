Arthur Virgílio diz que vai enfrentar Alckmin em prévias do PSDB para 2018

Com larga experiência no Congresso Nacional, o atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, disse em entrevista ao site O Antagonista que está disposto a enfrentar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nas prévias do PSDB para a escolha do candidato tucano que disputará a Presidência da República em 2018.

"Sem dúvida alguma [vou disputar as prévias], e agora somos apenas dois", afirmou Virgílio, dando a entender que o prefeito de São Paulo, João Doria, já está fora da disputa. "Ele [Doria] se tirou, ele já disse que não está mais", acrescentou.