Cerca de 50% dos participantes já acessaram o local de prova do Encceja 2017

Cerca de 50% dos 1.573.862 inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 já acessaram o Cartão de Confirmação de Inscrição. A menos de dois dias para o Exame, praticamente metade dos participantes ainda precisam conhecer os seus locais de prova por meio da Página do Participante. O Encceja 2017 será aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste domingo, 19, em todo o país.

O Encceja, como todos os exames do Inep, segue o Horário Oficial de Brasília. Para o turno matutino, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. As provas começam às 9h e terminam às 13h. Para o turno vespertino, os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15. As provas têm início às 15h30 e terminam às 20h30.

Fuso Horário – Por causa do horário de verão, e dos diferentes fusos em vigor no Brasil, há quatro variações de horário. Participantes de estados com fuso horário diferente do de Brasília devem ficar atentos às diferenças. No Acre, por exemplo, são quatro horas a menos, o que fará os participantes chegarem aos locais de prova muito cedo.