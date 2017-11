Líder do governo confunde Proclamação da República com Independência

O líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), fez uma confusão entre as datas comemorativas e publicou, em sua conta da rede social Instagram, nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, uma imagem do Grito do Ipiranga, na qual o Imperador D. Pedro I declara a independência do Brasil.

A publicação, com a imagem da comemoração do Imperador, afirmava que a monarquia constitucional parlamentarista foi derrubada.

Depois de seguidores da conta ironizarem o erro, Moura apagou a publicação e a substituiu por uma pintura do Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e primeiro presidente do Brasil. Na nova publicação, o erro foi atribuído à assessoria de imprensa do parlamentar e líder do governo.