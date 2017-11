"É preciso corrigir abusos", diz Gilmar Mendes sobre delações

Nesta quinta-feira (16), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou que a delação premiada, como instrumento de investigação, necessita de "aperfeiçoamento", e que “é preciso corrigir os abusos” para preservar seu próprio uso.

A declaração foi dada após Gilmar Mendes ser questionado sobre decisão do ministro Ricardo Lewandowski de devolver à Procuradoria Geral da República (PGR) o acordo de colaboração do marqueteiro Renato Pereira. Ele admitiu irregularidades em campanhas do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-prefeito Eduardo Paes, além de outros políticos do PMDB fluminense.

Em sua decisão, Lewandowski pediu que algumas cláusulas sejam revistas pela PGR. O ministro não concordou com cláusulas que foram fechadas pela Procuradoria-Geral da República durante a gestão do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, por entender que a maioria dos benefícios não pode ser concedida pelo Ministério Público. Para Lewandowski, o perdão de penas privativas de liberdade e a suspensão do prazo prescricional somente podem ser determinadas por meio de sentença judicial.

Gilmar Mendes reforçou que outros ministros já haviam devolvido delações para ajustes e que eventuais erros devem ser corrigidos.

“Me parece extremamente importante que essas questões sejam colocadas para o aperfeiçoamento da delação premiada. É importante que eventuais erros que ocorram não contaminem o próprio instituto, porque daqui a pouco nós passamos a cogitar da sua própria extinção por causa dos abusos. É preciso corrigir os abusos. Não vou emitir juízo sobre isso, estamos discutindo”, afirmou, acrescentando: “A análise tem que ser da lei. O que o ministro Lewandowski chama atenção é que tem que seguir a lei, esse é o roteiro, que está na lei.”

Gilmar Mendes prosseguiu: “Muitas vezes as pessoas podem ser estimuladas a fazer delações que são impróprias, imputar crimes a outros para se livrar, fazer negociação não exatamente perfeita, mas escusa. E o Supremo vem discutindo isso”.