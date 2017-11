Barroso no 'The Guardian': 'Brasil precisa legalizar drogas; política atual apenas destrói vidas'

O jornal inglês The Guardian publicou nesta quarta-feira (15) um artigo do ministro do STF Luís Roberto Barroso, em que o magistrado defende a legalização das drogas e detalha os malefícios da política atual para a sociedade brasileira, além de indicar os benefícios de uma mudança na legislação. Para o ministro do Supremo, a atual política "destrói vidas", é cara e não tem impacto no tráfico.

"Por décadas, o Brasil mantém a mesma abordagem para política de drogas. Polícia, armas e numerosas prisões. Não precisa ser um especialista para concluir o óbvio: a estratégia falhou. O tráfico e o consumo de drogas apenas cresceram. Einstein é creditado com uma frase -- que, entretanto, aparentemente não é dele -- que se aplica bem a este caso: insanidade é fazer a mesma coisa de novo e de novo e esperar resultados diferentes", escreve Barroso.

"Não precisa ser um especialista para concluir o óbvio: a estratégia falhou"

O ministro destaca que chegou a votar pela descriminação da posse de maconha para consumo próprio na Corte, mas que o caso foi suspenso e continua sem data para prosseguir. Ressalta também que chegou a propor a abertura de um amplo debate sobre o tema, que ele classifica como" extremamente delicado".

"Nós não temos como ter a certeza de que uma política progressiva e cautelosa de descriminalização e legalização será bem sucedida. O que podemos afirmar é que a política de criminalização atual falhou. Devemos arriscar; caso contrário, arriscamos apenas por aceitar uma situação terrível."

Confira o artigo, na íntegra:

Brazil must legalise drugs – its existing policy just destroys lives