'Times Higher Education': No Brasil, Judith Butler tem encontro com protestos de ódio

Os ataques contra a filósofa Judith Butler no Brasil ganharam destaque no londrino Times Higher Education. "Na semana passada, no Brasil, onde a professora Butler ajudou a organizar uma conferência no Sesc, uma organização de pesquisa em São Paulo, ela se deparou com um protesto feio no qual ela foi chamada de bruxa e acusada de tentar destruir as identidades de gênero das pessoas e tentar rebaixar os valores do país,"

A filósofa foi alvo de agressão verbal, protestos e perseguição de manifestantes na sexta-feira (10), na área de check-in do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando embarcava para os Estados Unidos. Seguranças do aeroporto tiveram que intervir para evitar uma agressão física.

"Na verdade, a conferência era sobre democracia, e a professora Butler não deu e não planejou dar uma palestra, mas era uma das organizadoras", diz a publicação, assinada por Scott Jaschik.

Francois Soyer, um historiador do período medieval na Universidade de Southampton, escreveu no Twitter, citado pelo Times Higher Education: "Como você sabe se a sua pesquisa está tendo impacto? Quando o povo segurando a Bíblia e crucifixos queima uma efígie sua do lado de fora do seu seminário".