PRF encontra 2,8 toneladas de maconha em fundo falso de caminhão no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,8 toneladas de maconha na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. A droga estava em um fundo falso de um caminhão destinado ao transporte de frangos. A apreensão de 2,8 toneladas de maconha é a terceira maior feita este ano pela PRF no estado.

Segundo a PRF, a maior foi registrada no município de Toledo, no dia 26 de julho, quando 4,3 toneladas de maconha foram apreendidas. A segunda maior ocorreu em Céu Azul, em 11 de agosto (4 toneladas).

Além da droga, os agentes da PRF encontraram uma metralhadora, 450 munições de diversos calibres e quatro frascos de anabolizantes. A ação ocorreu nessa segunda-feira (13).

O motorista, que foi preso em flagrante, disse que vinha de Caarapó, em Mato Grosso do Sul, e que entregaria a maconha, a arma, as munições e os anabolizantes em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, no Paraná. O motorista deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico internacional de arma de fogo e importação ilegal de medicamentos, segundo a PRF.