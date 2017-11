Ministro diz que Bolsa Família terá reajuste acima da inflação em 2018

O ministro do Desenvolvimento Social do governo de Michel Temer, Osmar Terra, disse nesta segunda-feira (13) que o valor do Bolsa Família deve ser reajustado no ano que vem.

“No ano que vem, queremos aumentar alguma coisa acima da inflação, pode ser 0,5%, 1%, o que estiver dando em março ou abril. Ainda estamos definindo", disse o ministro à imprensa, depois de participar do lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para a cidade do Rio de Janeiro.

Para Osmar Terra, a inflação em patamar baixo favorece o aumento do valor pago pelo programa a 13,5 milhões de famílias.