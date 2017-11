Aplicação do segundo dia de provas do Enem 2017 é finalizada

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 terminaram às 18h (horário de Brasília) deste domingo em todo o país. A aplicação regular, iniciada às 13h30, teve quatro horas e 30 minutos de duração. Participantes com direito a tempo adicional têm uma hora extra podem fazer a prova até 19h. Deficientes auditivos e surdos que optaram pela Videoprova Traduzida em Libras, novidade desta edição, têm duas horas a mais e podem fazer suas provas até 20h.

Foram avaliadas as áreas de Matemática e suas tecnologias, e de Ciências da Natureza e suas tecnologias, com um total de 90 questões de múltipla escolha.

Participando do Enem pela primeira vez, o estudante Vitor Vilar, 18 anos, disse que a prova estava difícil, principalmente as questões de ciências da natureza. “A prova foi bem abrangente, mas tive mais dificuldade com os conteúdos mais específicos. Senti a prova bem conteudista para a reputação do Enem, bastante técnica”, disse ao deixar o local de prova.

A universitária Ana Clara Botafogo, 20 anos, fez o Enem pela terceira vez. Estudante de engenharia da Universidade de Brasília (UnB), ela pretende usar a nota do exame para tentar uma vaga em uma universidade de Portugal. Para ela, a prova estava difícil e parecida com os anos anteriores "de mediana a difícil”. “Achei a prova tranquila, um pouco cansativa, muitas horas. Tinha bastante química orgânica, muita geometria espacial”, contou.

Também estreante no Enem, a estudante Maria Eduarda Alves Ribeiro, 17 anos, avaliou que a prova estava “fácil”, mas que poderia ter se preparado melhor. Ela está concluindo o 3° ano do ensino médio. “A prova exigiu mais o conteúdo hoje, inclusive de algumas coisas que não vi e não estudei. Caiu um pouco de tudo. Acho que não estava muito preparada, porque não estudei o suficiente, mas deu para fazer”, disse.

A divulgação dos gabaritos e a disponibilização dos Cadernos de Questões para download estão previstos para quinta-feira (16). Nos dias 12 e 13 de dezembro, o Inep faz a segunda aplicação anual do Enem 2017, para contingências da primeira aplicação e para as pessoas privadas de liberdade (PPL).

Os portões fecharam pontualmente às 13h (horário de Brasília). Este é o primeiro ano em que o Enem é realizado em dois domingos consecutivos. Até o ano passado, as provas eram realizadas em um único fim de semana, sábado e domingo. A primeira prova, de redação, linguagens e ciências humanas, foi realizada no último domingo (5).

Com o horário de verão e diferenças de fusos horários, os estudantes precisaram ficar atentos, pois vários estados estão com a hora local diferente da capital federal. Alguns estudantes chegaram bem mais cedo. Mesmo com a abertura dos portões marcada para as 12h (horário de Brasília), teve candidato que chegou antes das 10h. Como em todas as edições, contudo, os minutos finais antes do fechamento dos portões também registraram correria dos candidatos atrasados.

No primeiro dia de prova, 30,2% dos candidatos inscritos não compareceram e 273 pessoas foram eliminadas.

Com Agência Brasil