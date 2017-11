SP: bandido que mantinha homem refém se entrega para polícia

Após mais de uma hora de negociação, o criminoso que mantinha um homem refém em um imóvel, na Zona Leste de São Paulo, se entregou para a polícia.

O homem foi feito refém após um carro-forte ser alvo de assalto na tarde desta sexta-feira (10). O imóvel fica em cima de um mercado em uma comunidade próxima ao local do crime, que ocorreu na Avenida Ragueb Chohfi.

Os bandidos usaram explosivos, que destruíram parte do veículo, e até uma metralhadora de alto calibre. Caminhões e uma van foram incendiados na via para dispersar a polícia. Houve troca de tiros. De acordo com a polícia, cinco suspeitos foram detidos e estão sendo levados para o Departamento Estadual de Investigações Criminais.

Após a fugirem, os criminosos entraram em novo confronto com a polícia militar. Helicópteros Águia da PM, e Pelicano da Polícia Civil, auxiliavam nas buscas.

Ainda não há informações sobre feridos nem de valores que podem ter sido roubados.