Rebelião em presídio no Paraná dura mais de 15 horas; um detento foi morto

Já dura mais de 15 horas a rebelião na Penitenciária Estadual de Cascavel, no Paraná. Os presos tomaram parte da unidade prisional pouco depois das 15h dessa quinta-feira (9), quando fizeram três agentes penitenciários reféns.

De acordo com a Polícia Militar (PM) em Cascavel, há informações de um preso morto. Ele teria sido assassinado pelos detentos rebelados. Durante a noite foram ouvidos barulho de tiros no interior da unidade.

Dois agentes penitenciários permanecem em poder dos presos. O terceiro foi liberado com vários ferimentos ainda na tarde de ontem, segundo a PM.

Os detentos ocupam parte do telhado do presídio. Enquanto as forças de segurança mantêm um cerco ao local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também está no presídio.