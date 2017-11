'Página 12': Brasil é hoje elo mais fraco da cadeia neoliberal na América Latina

Nesta sexta-feira (10) o jornal argentino Página 12 traz um artigo sobre a situação política atual do Brasil na região.

"A América Latina tornou-se o elo mais fraco na dominação neoliberal em escala mundial. Tendo sofrido, de forma concentrada, as mudanças do mundo, foi o continente que deu origem aos únicos governos anti-neoliberais.

O texto afirma que depois de mais de uma década de avanços no oposto da ordem neoliberal que reina no mundo, reduzindo a desigualdade, superando a recessão econômica e desenvolvendo importantes iniciativas de integração regional, esses governos sofrem ofensas brutais do direito de tentar detê-las. Eles conseguiram isso em alguns países - Argentina e Brasil -, sem isso, eles cumpriram o que prometeu: retomar o crescimento econômico, combater a pobreza, baixar o desemprego. Pelo contrário, a situação econômica e social na Argentina e no Brasil é muito pior do que antes do retorno dos governos de direita.

Sade ressalta que no novo cenário da região, o Brasil se apresenta como o elo mais fraco da cadeia neoliberal no continente. A combinação de várias características da forma como a direita retomou o governo nesse país faz com que os combates mais importantes na região aconteçam lá.

Ao contrário da Argentina, no Brasil, a direita recuperou o governo não através de eleições - onde foi derrotado quatro vezes, sucessivamente - mas por meio de um golpe de imprensa parlamentar-legal. O novo presidente e seu governo nem têm legitimidade institucional, ainda mais porque colocam em prática o programa derrotado nas eleições, em 2014.

O autor destaca: "O nível de apoio do governo - três por cento - representa a falta de popularidade sofrida pela aplicação deste programa, após o Brasil ter vivenciado o melhor período de sua história, a luta contra a desigualdade social, para a retorno da auto-estima dos brasileiros, para a projeção interna e internacional de Lula como o maior líder político do país".

Emir diz que a ruptura é sentida brutalmente pelas pessoas, que se manifestam apoiando Lula, que ultrapassa 40% de aprovação. A esquerda não está dividida, embora existam setores que não mostrem suporte para Lula. Toda a esquerda, pelo menos, reconhece nele o grande líder que pode resgatar a democracia, o desenvolvimento econômico e a justiça social.

Embora a direita não tenha nenhum candidato, o tradicional PSDB, paga muito por ter apoiado o golpe e o governo de Temer. A direita busca nomes fora da política, mas o que falta é um discurso e um distanciamento do governo de Temer, para ter um candidato com alguma popularidade. O único que mantém algum apoio - Bolsonaro - é da extrema direita. Sua candidatura facilitaria o triunfo de Lula, observa Emir Sader.

"Por todos esses fatores, o Brasil é hoje o elo mais fraco da cadeia neoliberal na América Latina. O futuro do Brasil será decidido nos próximos 12 meses ou até antes. Ou o direito, de uma forma ou de outra, se consolida no Brasil e consolida, ao mesmo tempo, a mudança conservadora na região. O Lula ou o candidato que ele apoiar deve retomar a direção política e econômica anterior, com conseqüências para a América Latina.

A combinação entre um governo extremamente fraco e uma candidatura forte como Lula é o que torna a disputa no Brasil decisiva para o futuro do país e de toda a América Latina, finaliza.

>> Página 12