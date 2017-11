Operação da PF combate desvio de produtos químicos para o tráfico de drogas

A Polícia Federal iniciou hoje (10) a Operação Cordus, para combater o desvio de produtos químicos para a produção de cocaína no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. A investigação mostra que eram utilizadas empresas do comércio de produtos químicos controlados para comprar as substâncias e revender para traficantes de drogas.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária, sete mandados de condução coercitiva e 29 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Assis, Cotia, Diadema, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Praia Grande, São Bernardo do Campo e São Paulo. A operação também faz buscas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Os investigados serão indiciados pela prática de crimes de comercialização de produtos químicos destinados à preparação de drogas e associação para o tráfico de drogas, com penas de três a 15 anos de prisão.

De acordo com a PF, a operação, denominada Cordus, faz alusão ao naturalista alemão Valerius Cordus, o primeiro a obter o éter, uma das substâncias utilizadas no refino da cocaína.