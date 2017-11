MPRJ denuncia 66 pessoas por tráfico de drogas e organização criminosa em Campos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos Goytacazes, apresentou, nesta sexta-feira (10), oito denúncias criminais contra os 66 principais integrantes da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que controla os diversos pontos de drogas do município, localizado no Norte Fluminense. As denúncias foram protocoladas junto à 1ª Vara Criminal da Comarca de Campos.

Os denunciados foram investigados pelo MPRJ, em parceria com a Polícia Civil, entre os dias 24 de agosto de 2016 e 13 de setembro de 2017, e atuavam nos bairros de Guarus, Lapa, Comunidade Tira Gosto, Portelinha, Costinha, Jockey e Novo Jockey. O trabalho foi finalizado com aproximadamente 16 mil páginas, com provas e evidências como transcrições de escutas telefônicas, depoimentos de testemunhas, relatórios de apreensões de armas de fogo e drogas e da execução de um menor. Entre os denunciados, estão todos os três líderes do grupo criminoso na cidade de Campos, André Fiuza, Maycon Fiuza e Luiz Carlos Zóio, além de gerentes, intermediadores na aquisição, vendedores e revendedores.

De acordo com o MPRJ, para exercer o controle do tráfico de drogas nos pontos de venda, os acusados usavam armas de fogo e suas funções na organização criminosa eram divididas e realizadas de forma ordenada e premeditada. Parte dos denunciados ficava responsável pela negociação de compra de armas e drogas junto a fornecedores fora da região, outra parte encarregada da comercialização das diferentes drogas. A organização criminosa aliciava menores, atemorizava moradores e praticava homicídios conforme o interesse dos líderes da corporação. Todos os 66 acusados encontram-se presos a pedido do MPRJ.