O partido Frente Favela Brasil (FFB) divulgou comunicado nesta sexta-feira (10) anunciando que vai entrar com uma denúncia (notícia crime) contra o jornalista William Waack, no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ). No comunicado, a FFB demonstra "profundo repúdio pelo ato de racismo" de Waack, em vídeo que circulou na internet, no último dia 8 de novembro.

O vídeo mostra William Waack conversando, durante o intervalo do Jornal da Globo, com o também jornalista Paulo Sotero, com quem dividia a bancada do telejornal, que era apresentado direto da Casa Branca, em Washington, devido à cobertura das eleições norte-americanas do ano passado, que culminaram na vitória de Donald Trump.

A conversa entre os dois é interrompida por um som de buzina na rua, que faz Waack gritar agressivamente: “Tá buzinando o que, ô seu m... do cacete?”, e vira para o colega e diz: “Não vou nem falar o que é porque eu sei quem é, isso é coisa de preto”. O apresentador já foi afastado das suas atividades pela Rede Globo.

>> Globo afasta William Waack após vídeo com suposta fala racista

>> Jornalista William Waack é acusado por suposto ato de racismo nas redes sociais

>> Responsáveis por vazar vídeo de Wiliam Waack se dizem indignados com atitude do jornalista

>> Conheça algumas das polêmicas de William Waack na TV Globo

Frente Favela Brasil vai acionar William Waack no MPF por declarações racistas

"Tomamos a decisão de acionar o nosso Departamento Jurídico, porque o Frente Favela Brasil entende que não cabe mais esse tipo de fala. Isso é inadmissível em todas as esferas da sociedade, vindo de um formador de opinião em uma das principais emissoras de televisão se torna mais grave ainda. Não podíamos ver aquele vídeo e ficarmos parados”, explicou Wanderson Maia, co-presidente do Frente Favela Brasil.

No comunicado, a FFB afirma que "essa postura arrogante do jornalista é um crime que contraria todos os acordos dos quais o Brasil é signatário nos fóruns mundiais como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e Organizações das Nações Unidas (ONU). Além disso, fere o princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Portanto, as declarações que incitam o ódio a grupos sociais não podem ser toleradas em uma sociedade democrática."

“O Frente Favela Brasil vai combater, sempre de maneira legal, todo e qualquer tipo de preconceito praticado por quem quer que seja. Vamos à Justiça, na instância que for preciso, sempre que entendermos que a dignidade humana está sendo ferida”, disse Cláudia Goulart, presidente do FFB, no Rio Grande do Sul.

Veja o vídeo com William Waack publicado no Youtube