Secretário Nacional de Justiça e Cidadania pede exoneração

O secretário Nacional de Justiça e Cidadania, Astério Pereira dos Santos, pediu exoneração nesta quinta-feira (9) após oito meses no comando da pasta, ligada ao Ministério da Justiça. Astério foi secretário de Administração Penitenciária (Seap) no Rio, de 2003 a 2006, na gestão estadual de Rosinha Garotinho.

A saída de Astério acontece em meio à crise na Segurança Pública, após as acusações públicas do ministro da Justiça, Torquato Jardim. No pedido de exoneração, Astério alega "foro íntimo".

O secretário Nacional de Justiça e Cidadania, Astério Pereira dos Santos, pediu exoneração

No fim de outubro, Torquato deu uma entrevista ao Blog de Josias de Souza, no portal UOL, afirmando que Pezão e o secretário de Segurança, Roberto Sá, não tinham nenhum controle sobre a Polícia Militar, e que os comandantes de batalhão eram "sócios do crime organizado no Rio".

>> "Comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio", diz ministro

As declarações tiveram forte repercussão, com reações do Pezão, do secretário Roberto Sá e da Polícia Militar. Pezão, inclusive, decidiu interpelar judicialmente o ministro, apontando crimes de prevaricação, calúnia, injúria e difamação.

>> Acusações de ministro causam "indignação", diz secretário. PM cita "irresponsabilidade inadmissível"

>> Pezão vai à Justiça contra ministro da Justiça

>> Abaixo-assinado pede saída de Torquato Jardim do Ministério da Justiça