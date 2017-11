Justiça adia assembleia da Oi marcada para sexta

O juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial da Capital, adiou para o dia 7 de dezembro, às 11h, em primeira convocação, e para o dia 1º de fevereiro de 2018, em segunda convocação, a Assembleia Geral de Credores (AGC) da Oi. A assembleia estava marcada para ser realizada nesta sexta-feira, dia 10, no Riocentro, Zona Oeste do Rio.

O pedido de adiamento foi feito por credores da empresa de telefonia, entre eles bancos públicos. "Os fatos narrados nos autos às fls 241.856/242.022 por relevantes e atuantes credores desta recuperação, que detém elevado crédito junto às recuperandas demonstram ser, no mínimo, não recomendável a realização da AGC na data de amanhã" - informa o juiz em seu despacho.

O magistrado acrescentou que, se for necessário, a assembleia do dia 7 poderá continuar no dia seguinte. Da mesma forma, a assembleia marcada para o dia 1º de fevereiro poderá prosseguir no dia 2.