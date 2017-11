Conheça algumas das polêmicas de William Waack na TV Globo

Afastado nesta quarta-feira (8) da bancada do Jornal da Globo por acusação de racismo, em vídeo que viralizou nas redes sociais, o jornalista William Waack coleciona algumas polêmicas na emissora - algumas delas pertencem aos bastidores do jornalismo, enquanto outras chegaram aos espectadores da emissora.

Um dos episódios mais comentados nos bastidores foi a difícil relação entre o âncora do jornal noturno da TV Globo e a jornalista Cristiane Pelajo, que por alguns anos dividiu a bancada com Waack. O desgaste diário, com as sucessivas notícias de rusgas entre os dois, fez com que Pelajo pedisse à direção da emissora para deixar o telejornal. À época, a Globo comunicou apenas que a jornalista estava infeliz em decorrência do horário de trabalho, que chegava à 1h da manhã.

jornalista colecionou polêmicas na Globo

Diante dos espectadores, Waack se desentendeu com a jornalista Cris Dias, que reclamou ao vivo da rispidez do âncora e de não ter a oportunidade para falar de uma partida de vôlei, já que estava sendo frequentemente cortada. “Boa noite a todos, agora finalmente ele me deu um oi, mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende”, disse a jornalista. "Vamos falar de vôlei?", respondeu Waack. Ao final, o jornalista ainda perguntou para a repórter sua opinião sobre uma matéria de ginástica olímpica: "Só?". Cristiane rebateu: "Você quer que eu saia falando mesmo o que estou pensando?".

Com Zileide Silva, que estava cobrindo férias de Cristiane Pelajo na bancada, Waack foi irônico depois que a apresentadora esqueceu de se despedir, ao final do programa. Depois de dar "boa noite", apontou para a câmera e disse novamente "boa noite e até amanhã". Em episódio ainda mais polêmico, o jornalista chamou, no ar, a jornalista Zelda Melo de "Zelda Merda".

Já nos Jogos Olímpicos do Rio, após a apresentação de Anitta na cerimônia de abertura, já com a cantora nos estúdios da Globo, Waack perguntou se aquela que estava no palco minutos atrás era a "verdadeira Anitta". Não se sabe se para menosprezar a cantora, a postura do jornalista, que fez uma entrevista com perguntas cortantes, foi muito criticada nas redes sociais.

