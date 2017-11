'Bloomberg': Mercado aposta alto em candidato brasileiro que ainda não existe

Matéria publicada nesta quinta-feira (9) pela Bloomberg conta que os banqueiros estão apostando alto em um candidato á presidência que ainda nem existe, mas acredita-se que o boom de recuperação econômica aumente a chance de candidatos amigáveis ​​ao mercado.

O analista político da Eurásia não está convencido de que o populismo se espalhará.

Bloomberg: "Pergunte à elite do mercado de ações de São Paulo quem vai ganhar as próximas eleições presidenciais do Brasil e eles dirão, com as mãos para baixo, será alguém que aprove as reformas fiscais e privatização".

Sabe qual o único problema? Esse candidato ainda não emergiu.

Embora não seja nenhuma surpresa que os envolvidos nos mercados financeiros tenham uma lista de desejos elevados para o próximo chefe de Estado do Brasil, o que se destaca desta vez é como os banqueiros sênior confiantes parecem ter certeza de que um candidato do mundo dos negócios não só irá dar um passo adiante nos próximos meses - mas realmente vencer as eleições no próximo outubro.

Se eles estiverem errados, o mercado de ações do Brasil poderia entrar em queda. Todos os banqueiros seniores, em longas conversas durante uma semana no final do mês passado, disseram que os preços dos títulos agora próximos de níveis recordes refletem a perspectiva de que o país estenderá uma recuperação no próximo ano, reforçando o argumento de um candidato de centro-direita para realizar reformas que estão aumentando a confiança dos investidores. Eles pediram para não serem identificados em uma nação onde os altos executivos muitas vezes se esquivam de falar publicamente sobre dinheiro e política.

Se o seu otimismo se torna presciente ou ingênuo, uma coisa é certa: 2018 está se configurando para ser um ponto de inflexão na democracia brasileira de três décadas. Os candidatos vieram de todos os cantos do espectro político para competir nas eleições do próximo ano, encorajados por dois anos de recessão e escândalo que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e quase derrubaram seu sucessor.

Enquanto as opções na balcão podem ser muitas, os banqueiros dizem que vêem apenas duas escolhas reais: os eleitores se manterão com as políticas de esquerda das últimas décadas que alimentaram um boom antes de colapsar em um enorme escândalo de corrupção e a pior recessão registrada? Ou eles virarão direito - nem todo o caminho, mas o suficiente - para manter o curso sobre reforma de pensões, privatizações e revisões regulatórias em meio a uma recuperação incipiente?

Os investidores que megociam ações locais e títulos do governo parecem pensar que já possuem a resposta. O entusiasmo deles ajudou o índice de referência Ibovespa a aumentar 21 por cento este ano, levando as empresas a emitir 3,5 vezes mais ações novas que no ano passado. Fusões e aquisições subiram 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, dados compilados pelo programa Bloomberg.

Até agora, os candidatos na corrida não garantem otimismo, diz João Augusto de Castro Neves, diretor da Eurasia Group para a América Latina.

"Pensamento desejoso"

"A visão de que há uma chance muito alta que um candidato de centro-direita vai ganhar é um pouco exagerada", disse ele. "Você pode argumentar que a esquerda será menos competitiva, mas há algum grau de desejo de que um candidato amigável ao mercado vencerá".

Ao invés do candidato mítico que os banqueiros esperam, Castro Neves diz que há uma chance de populismo - da esquerda ou da direita, ou ambos - influenciará o resultado das eleições. Inquéritos recentes confirmam isso.

O antecessor de Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, que continua sendo eleitor favorito apesar da sua recente condenação pela corrupção, liderou a última pesquisa realizada pelo Ibope em 30 de outubro, obtendo 38% dos votos prováveis. Jair Bolsonaro, um ex-capitão do exército que foi chamado de "Donald Trump do Brasil", ficou em segundo lugar com cerca de 13 por cento. Dez outros potenciais candidatos - desde o empresário e prefeito de São Paulo Joao Doria, até Luciano Huck, um popular apresentador de televisão - obtiveram menos de 8%.

Muito está em jogo. Após oito trimestres diretos de recessão que rasparam mais de 7% do PIB, a economia brasileira começou a crescer de novo no período de janeiro a março. A perspectiva do desemprego continuar a cair, também, após superar cerca de 13,7 por cento em março. Enquanto isso, a taxa de juros de referência é quase a metade do que era há um ano.

>> Bloomberg