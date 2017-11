Temer troca comando da Polícia Federal

O presidente Michel Temer oficializou na tarde desta quarta-feira (8) o delegado Fernando Segóvia como novo diretor-geral da Polícia Federal, em substituição ao também delegado Leandro Daiello. A definição foi feita em conjunto com o ministro da Justiça, Torquato Jardim.

Segóvia foi superintendente regional da PF no Maranhão, é formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e tem mais de 20 anos de carreira.

Nos últimos meses, o ministro da Justiça, a quem a corporação é subordinada, vinha manifestando publicamente a intenção de fazer a troca no comando da PF. A possível troca, no entanto, sofreu críticas de órgãos e entidades, que demonstraram receio de que o governo estivesse interferindo na Operação Lava Jato, que tem no alvo diversos quadros do PMDB e do governo Temer.

Em junho, ao ser questionado sobre a saída de Daiello, Torquato Jardim chegou a a afirmar, ao lado do então diretor-geral da PF, que a especulação era uma "pós-verdade". Contudo, o ministro não havia feito qualquer afirmação assegurando que o delegado permaneceria no cargo.