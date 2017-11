Governadores do RJ e ES buscam apoio federal para construção de ferrovia

Os governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do Espírito Santo, Paulo Hartung, reuniram-se hoje (8), em Porto do Açu, localizado em São João da Barra, no Norte fluminense, em busca de apoio do governo federal para a construção de uma ferrovia entre os dois estados.

Eles assinaram uma carta destinada ao presidente Michel Temer em que reforçam a importância da implantação da ferrovia EF-118 Rio/Vitória. Segundo o governo do Rio, o documento será entregue pessoalmente pelos dois governadores na próxima semana. O objetivo é criar condições para que a EF-118 seja incorporada ao Programa de Parcerias de Investimento (PPI) do governo federal, ainda no primeiro semestre de 2018.

Com custo estimado em R$ 5,5 bilhões e 577 quilômetros de extensão, uma vez implantada, a ferrovia deverá interligar os principais terminais portuários existentes ao longo da costa, com destaque para o Porto do Açu e para o Porto Central. Segundo o governo capixaba, a ferrovia será uma alternativa logística para o escoamento de cargas originadas do Sudeste e do Centro-Oeste, como produtos manufaturados e commodities agrícolas e minerais.

Para o governador do Rio, a única saída para a crise é o desenvolvimento econômico. “O melhor caminho é o do crescimento econômico, do desenvolvimento, de apoiar o empreendedor. E quem vai puxar esse crescimento é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Se tem uma região que vai crescer na geração de empregos e na geração de renda é a nossa”, afirmou Pezão, em nota.

O governador Paulo Hartung destacou a importância da parceria com o governo federal para que a ferrovia seja viabilizada o mais rapidamente possível. “Estamos criando uma aliança entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, que une os dois governos, empresários, prefeituras e trabalhadores, para reivindicar junto ao governo federal que os recursos obtidos na renovação dos contratos de concessão da malha ferroviária sejam direcionados à construção dessa nova ferrovia, que é estratégica para o desenvolvimento do país”, disse.