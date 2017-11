FHC volta a atacar, desta vez na Casa das Garças

É grande a expectativa de setores políticos e empresariais em relação à palestra que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fará na próxima semana, na Casa das Graças, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

No último domingo (5), um artigo do ex-presidente na imprensa, propondo o desembarque imediato de tucanos do governo de Michel Temer, não apenas "rachou" a cúpula do PDSB, como foi visto com cautela pelo Palácio do Planalto.

Visto informalmente como um ninho tucano, o Instituto de Estudos de Política Econômica (IEPE), criado em 2003 e mais conhecido como Casa das Garças, é uma entidade civil que realiza seminários, debates e publicações.