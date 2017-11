Ex-presidente da Eletronuclear diz ter sido preso por interesse internacional

O ex-presidente da Eletronuclear, o almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva – acusado de receber propina de R$ 4,5 milhões de empreiteiras que tinham obras em Angra 3 – disse, em entrevista à Folha de S. Paulo, ser inocente, e ter “forte sentimento” de que sua prisão foi feita com apoio de “interesses internacionais”.

Segundo ele, essa influência externa em sua prisão seria mais “ideológica” do que direta no comando das investigações..

Conhecido apenas como almirante Othon, ele – que é considerado um dos mais importantes cientistas brasileiros e pai do programa nuclear no país – foi solto no mês passado.

Ex-presidente da Eletronuclear disse ser inocente de denúncias que o levaram à cadeia

Ele ficou preso por dois anos, e recebeu uma das maiores condenações da Lava Jato: 43 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. De acordo com o jornal, o militar pouco sai de casa e chora com frequência.

De acordo com ele, o fato do Brasil se tornar uma potência nuclear desagrada. “Tudo que eu fiz [na área nuclear] desagradou. Qual o maior noticiário que tem hoje? A Coreia do Norte e suas atividades nucleares. A parte nuclear gera rejeição na comunidade internacional.”