"Segurança pública sempre foi prioridade para o governo do estado", diz Sartori

As novas medidas para o combate à criminalidade e para a qualificação da gestão do sistema prisional foram os destaques da participação do governador José Ivo Sartori, no programa Governo e Comunidade, da Rádio Web Piratini, transmitido neste sábado (4) por diversas emissoras gaúchas. “Mesmo com as dificuldades financeiras, nunca deixamos de investir na segurança pública, que sempre foi prioridade para nós”, afirmou o governador.

Entre as medidas comentadas está o anúncio de um novo concurso com 4,1 mil vagas de nível médio para a Brigada Militar e mais 450 vagas para o Corpo de Bombeiros, além do chamamento de mais 480 agentes penitenciários.

“Nessa semana, já transferimos presos que aguardavam em delegacias para a Penitenciária de Canoas 2 (Pecan 2) com o objetivo de não ter mais presos alojados em viaturas e liberar os veículos para o policiamento ostensivo. Também chamamos concursados para a Susepe, que, dentro de quatro meses, vão ocupar o lugar de brigadianos e esses poderão voltar para as ruas”, disse.

Sartori falou, ainda, sobre o lançamento do edital para a instalação de bloqueadores de celular no Complexo Penitenciário de Canoas com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. “A nossa intenção é tornar Canoas uma referência em ressocialização e tratamento penal. Sem dúvida, o bloqueador é também uma ferramenta valiosa”, ressaltou.

Mobilização pelo setor elétrico

Em Brasília, na quarta-feira (1º), o governador e secretários reuniram-se com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Donizete Rufino, para demonstrar o interesse dos gaúchos pela revisão da decisão da autarquia que impediu a execução das obras da usina termelétrica de Rio Grande. O projeto, considerado fundamental pelo governo, dará suficiência ao abastecimento de gás no estado e prevê a geração de um terço da energia consumida atualmente no Rio Grande do Sul.

“O diretor-geral da Aneel foi muito claro que a decisão poderá ter uma avaliação diferente e será levada em conta toda a importância da usina para o setor elétrico gaúcho. Seguiremos mobilizados para que ela saia do papel. O investimento não serve apenas para Rio Grande, mas para a Região Sul, todo o estado e para o Brasil”, assegurou.

Conforme o governador, o Estado paga R$ 400 milhões ao ano em royalties pelo gás importado da Bolívia, que entra pelo Mato Grosso do Sul, sem a possibilidade de recolher impostos. Além da capacidade de rendimento de recursos e fornecimento de energia, devem ser criados cerca de 2,4 mil empregos diretos e mais 5 mil postos indiretos.

Governo e Comunidade

Com duração de cinco minutos, o programa Governo e Comunidade, apresentado por Nara Sarmento, trata de temas que foram notícia durante a semana e dos principais assuntos envolvendo o Executivo. É gravado na Rádio Web Piratini e veiculado aos sábados por emissoras de rádio do Rio Grande do Sul.