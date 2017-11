Programa Minas Rural traz histórias de superação no campo

O programa Minas Rural desta semana te mostra diferentes histórias de superação. Em Mariana, as agricultoras retomam a produção de geleia de pimenta biquinho, interrompida após o desastre da Samarco.

No Norte de Minas Gerais, produtores superam a seca com projetos do programa Brasil sem Miséria.

Na Dica Técnica temos o passo a passo para o cultivo da azedinha, uma panc, planta alimentícia não convencional.

Na receita da semana, uma de galinha caipira com pirão.

O Minas Rural é exibido pela Rede Minas no sábado, às 9h30, e no domingo às 12h. Na TV Horizonte o programa vai ao ar na segunda-feira, às 7h17. Também no sábado, o Canal AgroBrasil passa o Minas Rural ao meio dia e o Terra Viva às 5h.

Você também pode assistir ao Minas Rural pelo site www.emater.mg.gov.br ou pelo canal do Youtube (www.youtube.com/user/ematerminas).