Primeiro dia de provas do Enem tem baixo índice de candidatos eliminados

As primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 terminaram neste domingo (5), com 273 participantes eliminados. Em 2016, ao final do primeiro dia, o Exame já registrava 3.942 eliminações, e outras 4.780 no segundo dia. A aplicação tranquila e sem ocorrências graves legitima a ampliação e a diversificação da estratégia de segurança adotada a partir desde ano. O Enem 2017 estreou a prova personalizada e o uso de detectores de ponto eletrônico, e teve a maior cobertura de detectores de metal desde que o recurso começou a ser usado: 100 participantes por detector. Do total de eliminados, 264 foram por descumprimento de regras gerais do edital e nove após passarem pelo detector de metais portando objetos proibidos.

Para o Ministro da Educação, Mendonça Filho, o modelo do Enem aplicado em dois domingos está se mostrando bem interessante, com grande aceitação dos participantes e aprovação geral positiva. “O clima foi de normalidade, praticamente uniforme no Brasil como um todo. Foram poucos casos e situações que exigem uma atenção operacional a mais por parte dos consórcios e de todo o Ministério da Educação, que está mobilizado, via Inep, para a aplicação do Enem 2017. Isso se traduz em mais tranquilidade para os estudantes que estão se submetendo ao Exame”, destacou.

>> Tema de redação do Enem é visto como desafiador para candidatos

Abstenções

Do total de 6.731.344 inscritos confirmados no dia da prova, 69,8% compareceram. Quinze porcento sequer acessou o Cartão de Confirmação de Inscrição para saber o local de prova. A abstenção de 30,2% no primeiro dia reforça a importância das novas regras de isenção e justificativas de ausência lançadas este ano. O participante isento do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2017 que não compareceu às provas e não justificar essa ausência do sistema de inscrição do Enem 2018, por meio de documento legal, perderá o direito a nova isenção. A exceção são os concluintes do Ensino Médio na rede pública, que são automaticamente isentos, conforme Portaria Ministerial nº 468, de 3 de abril de 2017; e do Edital nº 13, de 7 de abril de 2017.

No ano passado, o prejuízo aos cofres públicos com a ausência de participantes foi superior a R$ 226 milhões. Uma média de 50% dos participantes que solicitaram a isenção em 2016 não compareceu.

Redação

Os participantes fizeram provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Redação, que teve como tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. A presidente do Inep, Maria Inês Fini, comemorou o tema da redação, que permitiu uma reflexão sobre a inclusão e a educação. “O primeiro dia de prova foi muito tranquilo em todo o Brasil. Poucos participantes encontraram os portões fechados por chegarem atrasados. Muito me conforta, como educadora, receber de milhares de jovens tantos parabéns pelo tema da redação. As equipes do Inep estão de parabéns.”

O tema da redação legitima uma série de ações que o Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), estreou nesta edição. A Política de Acessibilidade do Enem foi recorçada com a oferta de um novo recurso: a Videoprova Traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), escolhida por 1.635 participantes. O Enem 2017 teve 4.390 solicitações de Atendimento Especializado para surdez; e 4.390 para deficiência auditiva.

Além da videoprova, que exigiu a montagem de um estúdio de gravações dentro do Ambiente Físico Integrado Seguro do Inep, esse público teve, pela primeira vez, uma série de conteúdos exclusivos. O Inep preparou, em Libras, campanha em suas redes sociais, uma versão da Cartilha do Participante – Redação no Enem 2017, e uma Playlist em seu Canal do Youtube. Os vídeos em Libras abordavam instruções gerais para as provas, assim como é feito para os participantes ouvintes; instruções sobre a videoprova e sobre os horários de aplicação. Na noite deste domingo, será disponibilizado um Questionário da Avaliação da Videoprova, em Libras, para os que usaram o recurso.

As provas começaram às 13h30 e os participantes tiveram 5 horas de 30 minutos para resolvê-las. Aqueles com direito a tempo adicional e que solicitaram o recurso durante a inscrição têm uma hora a mais. Deficientes auditivos e surdos que optaram fazer a Videoprova Traduzida em Libras, novidade desta edição, têm duas horas a mais de prova. É a primeira vez que o Enem é aplicado em dois domingos consecutivos e que as áreas de conhecimento são divididas dessa forma. Assim, a demanda cognitiva do participante está organizada de maneira mais inteligente e integrada.

No próximo domingo (12), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. A duração regular no próximo domingo é menor: os participantes terão 4 horas e 30 minutos para responder 90 questões.

Novidades

O Enem 2017 é o primeiro a ser aplicado em dois domingos consecutivos, como escolhido pela maioria dos que responderam à Consulta Pública promovida pelo MEC e pelo Inep, em janeiro. A mudança nos dias de prova, as regras para isenção e justificativa de ausência, a solicitação de tempo adicional na inscrição, a declaração de comparecimento impressa pelo participante, as provas personalizadas e o detector de ponto eletrônico são outras novidades.

O Exame deste ano também marca o fim do Atendimento Específico para Sabatistas, da Certificação do Ensino Médio e da divulgação do “Enem por Escola”. Também são novos o Atendimento Específico para Outra Condição Especial e a Vídeoprova Traduzida em Libras.