Portões fechados para primeiro dia de aplicação do Enem 2017

Os portões de acesso aos locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 foram fechados às 13h (Horário de Brasília) deste domingo (5). Antes de entrar na sala de aplicação, o participante deve guardar telefone celular e outros equipamentos eletrônicos desligados dentro do envelope porta-objetos. O envelope deve ser lacrado e identificado pelo participante e mantido embaixo da carteira durante a realização das provas, sob pena de eliminação.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não se responsabiliza pela guarda, perda, extravio ou dano, durante a realização das provas, dos objetos levados pelos participantes, já que orienta o porte apenas do documento de identificação oficial com foto e da caneta estereográfica de tinta preta feita em material transparente. Entre 13h e 13h30, os chefes de sala e aplicadores realizam os procedimentos de verificação de segurança e só é permitido ir ao banheiro com o acompanhamento de um fiscal.